Luxemburg : Regional steht für Qualität

Luxemburg Die Corona-Pandemie verändert das Konsumverhalten der Luxemburger.

() Die Corona-Pandemie hat zu neuen Konsum- und Kaufgewohnheiten auch in Luxemburg geführt. So ergab eine Studie des Luxemburger Marktforschungsinstituts TNS Ilres, dass vier von zehn Verbrauchern im Großherzogtum ihre Kaufgewohnheiten geändert und Lebensmittel aus Luxemburger Produktion gekauft haben. Drei von zehn Verbrauchern gaben sogar an, diese neuen Gewohnheiten beibehalten zu wollen.

Generell ist es das Vertrauen in lokale Produkte, das die Bewohner vor allem zum Kauf motiviert. Auf der anderen Seite bleiben Preis, Gewohnheiten und Nichtverfügbarkeit am üblichen Einkaufsort die größten Hindernisse beim Kauf lokaler Produkte. Die Studie zeigt auch eine mangelnde Sichtbarkeit regionaler Produkte. 84 Prozent der Haushalte wünschen sich mehr Informationen über sie. Pilotprojekte mit Kantinen in Schulen, Pflegeheimen und Kliniken sollen Bio- und Regionalprodukte anbieten, um die Kleinsten an den Konsum vor Ort zu gewöhnen.