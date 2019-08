Handel : Luxemburgs Händler unter Druck

Luxemburg Immer mehr Leerstände, zahlreiche Baustellen, schlechte Erreichbarkeit: Die Luxemburger Geschäftsleute in der Innenstadt klagen über Probleme und die fehlende Handlungsfähigkeit der Stadt.

Tapis Hertz war einer der Familienbetriebe, die das Bild der Hauptstadt mitgeprägt haben. 73 Jahre lang war das Geschäft in der „Groussgaass“ angesiedelt. Die Ankündigung, dass das Unternehmen sein dortiges Geschäft schließen werde, war wie Öl aufs Feuer jener, die darüber klagen, dass die Stadt immer mehr von ihrer Seele verliere. Dazu muss man kein ausgesprochener Pessimist sein. Jeder Käufer in einer x-beliebigen Innenstadt kann feststellen, dass das Angebot zu einem Großteil von den immer gleichen internationalen Firmen bestimmt wird.

Die Gründe fürs Verschwinden der alteingesessenen Geschäfte aus der Hauptstadt sind allerdings vielfältiger Art, wie verschiedene Geschäftsführer uns erzählten. Überraschend dabei ist, dass es nicht unbedingt das oft erwähnte Problem der hohen Mieten ist, das die Läden aus der Innenstadt verdrängt. Als im August 2017 der Juwelierladen Kass-Jentgen et Fils dichtmachte, gab Isabelle Kass damals dem Magazin Paperjam die extrem hohe Miete, die für das Ladenlokal verlangt wurde, als Hauptgrund an: 30 000 Euro für 130 Quadratmeter.

Nathalie Aach, die Geschäftsführerin von Tapis Hertz, erklärt jedoch, es sei nicht die Miete gewesen, die sie dazu veranlasste, das Geschäft im Zentrum zu verlassen. Vielmehr hätten sich die Einkaufsgewohnheiten der Kunden geändert. Hinzu kämen die zunehmende Beliebtheit des Internet-Shoppens und vor allem der Mangel an verfügbarem Parkraum. „Heutzutage kommen die Leute in die Stadt, um dort spazieren zu gehen, aber nicht um bei uns einzukaufen“, sagt sie.

Ein Problem, welches der für den Handel zuständige Schöffe der Stadt Luxemburg, Serge Wilmes, kennt. Leider, sagt er, zögen es viele Immobilienbesitzer vor, eine Immobilie leer stehen zu lassen, als die Miete zu senken. Wilmes findet es ebenfalls schade, dass die Traditionshäuser aus der Stadt verschwinden, denn sie gäben der Stadt ihre Seele und machten die Originalität gegenüber anderen Städten aus. Er sieht ein, dass es zwar oft die hohen Mieten seien, die Probleme bereiteten, aber es sehe so aus, dass diese in verschiedenen Straßen sogar fallen würden. Ein großes Problem für die Stadt sei, dass sie über keine genauen Zahlen verfüge, weder was die Mieten noch was die Situation des Handels angeht. Die Stadtverwaltung habe deswegen mehrere Studien in Auftrag gegeben, um sich ein klareres Bild von der Lage zu verschaffen.