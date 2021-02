Finanzen : Die höchste Summe, die je in Luxemburg angelegt wurde

Die höchste Summe, die je in Luxemburg angelegt wurde

Luxemburg Aktuell wird ein Fondsvermögen von fast fünf Billiarden Euro verwaltet, die Zahl der „alternativen Fonds“ hat sich seit 2018 mehr als verdoppelt.

(BP) Auch die deutliche Zunahme der „grünen“ Fonds hat dafür gesorgt, dass Luxemburg seinen globalen Spitzenplatz im Investmentbereich trotz Corona sogar noch ausbauen konnte. Wie ist die aktuelle Situation, warum läuft es rund, und warum wächst das Fondsvermögen am Finanzplatz Luxemburg immer weiter? Dazu äußern sich Andreas Meier, (Partner und Leiter der German Business Community von Deloitte Luxemburg) und Harald Thul (Partner Deloitte).

„Die Marktdaten aus dem Jahr 2020 stimmen für die weitere Entwicklung des Fondsstandorts Luxemburg positiv“, sagt Andreas Meier. Trotz der durch die Pandemie verursachten Einschränkungen konnte die positive Entwicklung in Bezug auf die Anzahl der verwalteten Fonds als auch der Höhe der verwalteten Fondsvermögen fortgesetzt werden, wenn auch mit geringer Zuwachsrate verglichen mit den Vorjahren. Zum 30. November 2020 belief sich das Gesamtnettovermögen der Luxemburger Investmentfonds auf rund 4900 Milliarden Euro, also 4,9 Billiarden. Das ist die höchste Summe, die je von luxemburgischen Investmentfonds verwaltet wurde. Auch im Alternativen Bereich (Private Equity, Venture Capital und Immobilienfonds) ist die Entwicklung positiv. Das Gesamtvermögen dieser Fonds ist bis zum 30. November 2020 von 183 auf 194 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahl dieser „alternativen Angebote“ hat sich mit Stand Januar 2021 mit 1239 im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppelt. „Das nach wie vor niedrige Zinsniveau wird dafür sorgen, dass sich die positive Entwicklung insbesondere im Bereich der Alternativen Investmentfonds trotz bestehender Unsicherheiten in Bezug auf die Covid-19-Pandemie fortsetzen wird“, blickt Harald Thul voraus.