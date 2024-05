Zigtausende Konten gesperrt Ohne Vorwarnung: Traditionsbank in Luxemburg kündigt Privatkunden – Das steckt dahinter

Luxemburg · Viele Kunden der niederländischen Bank ING in Luxemburg hatten plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihre Konten. Tagelang rätselte man, was dahinter stecken könnte. Nun herrscht Klarheit. Was das für die Kunden bedeutet.

31.05.2024 , 13:51 Uhr

Die niederländische Bank ING ist Sponsor des Nachtmarathons in Luxemburg. Foto: Holger Teusch