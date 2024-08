Weltweites Flughafenranking Luxemburg in den Top 100 — hätten Sie das gedacht?

Wie gut ist er denn nun, der Flughafen in Luxemburg? Im Ranking von AirHelp landet der Airport aus dem Nachbarland auf Platz 91 und somit noch unter den Top 100. Das haben die deutschen Flughäfen in Berlin-Brandenburg oder Frankfurt nicht geschafft. Besonders gut schneidet Luxemburg in der Kategorie Kundenmeinung ab. Hier erhält er ganze 8,6 Scoringpunkte. In der Kategorie Essen und Läden hat sich die Bewertung im Vergleich zum Vorjahr verbessert. 2023 hatte der Flughafen hier noch 7,3 Scoringpunkte. 2024 sind es 8,2. Das führt dazu, dass der Flughafen im Gesamtranking um zwei Plätze gestiegen ist (2023 war er auf Platz 93). Wir haben den Flughafen Luxemburg um eine Stellungnahme zum Ranking gebeten und bisher keine Antwort erhalte. Einen Überblick über die Shops und Essensangebote, also der Kategorie, in der der Flughafen sich verbessert hat, können Flugreisende über die Webseite des Airports bekommen.