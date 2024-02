Internationale Fahndung Luxemburgische Polizei nimmt verurteilten Mörder aus Brasilien fest

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem 42-Jährigen um einen Mann, der in Brasilien wegen Mordes Anfang 2020 zu einer Haftstrafe von 16 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden sei und mittels einer Interpol-„Red Notice“ gesucht wurde. Der Mann sitze nun in Untersuchungshaft und erwarte eine mögliche Auslieferung an Brasilien.