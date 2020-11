Geschichte : Zeichnen als Ablenkung

Saarburg/Esch Die Luxemburgerin Yvonne Useldinger leistete Widerstand gegen die Nazis. Das Frauen-KZ Ravensbrück überlebt sie, weil sie heimlich schreibt und zeichnet. Über die mutige Frau schreibt die Kunsthistorikerin Kathrin Mess in ihrem aktuellen Buch.

Kathrin Mess ist 55 Jahre alt und lebt in Saarburg. Sie hat Literaturwissenschaften, Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in Berlin studiert. Im Jahr 2006 hat sie über Yvonne Useldinger promoviert. Mess arbeitet als Ausstellungskuratorin (unter anderem zu den Themen Widerstand und häusliche Gewalt) sowie in Luxemburg als Dozentin für Sozialpolitik in der Erzieherausbildung. Sie ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Förderverein der Gedenkstätte KZ Hinzert.

Heimlich beginnt sie nach dem Umzug in eine Wohnbaracke ein Tagebuch zu schreiben und zu zeichnen. Nach ihrer Befreiung Ende April 1945 kann sie ihre Zeichnungen und Tagebucheinträge retten. „Als ‚Nummer‘ durften die Frauen im KZ Ravensbrück keine Stifte und kein Papier haben. Das Anfertigen der illegalen Zeichnungen und das Aufschreiben des Erlebten in einem Tagebuch war streng verboten“, sagt Kathrin Mess.

„Diese Bandbreite an Themen ist nicht widersprüchlich“, sagt Mess. Die Blumenmotive seien für die Häftlinge ein Hoffnungszeichen gewesen, Porträts seien oft an Freundinnen weitergegeben worden. Oft hätten die Zeichnerinnen in Ravensbrück versucht, sich mit Hilfe ihrer Werke vom KZ-Alltag abzulenken. „Wenn man die Zeichnungen einordnen will, braucht man den Kontext, aus dem heraus sie entstanden sind.“ Gerade diesen Kontext will Kathrin Mess mit ihrem jüngsten Buch liefern.