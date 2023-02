Flugverkehr : Streik an mehreren Airports: Auch Flüge von Luxemburg betroffen

Streik an mehreren Airports: Auch Flüge von Luxemburg betroffen

Wegen eines Streiks werden am Freitag viele Flüge ausfallen. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Update Luxemburg An diesem Freitag wird an mehreren großen deutschen Flughäfen gestreikt. Es kommt zu Flugausfällen - davon betroffen sind auch Verbindungen von und nach Luxemburg.

Am diesem Freitag droht Chaos an vielen deutschen Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hatte angekündigt, die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen. Das Bodenpersonal ist zu Streiks aufgerufen. Hintergrund sind zum einen der laufende Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst als auch die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im sogenannten Bodenverkehrsdienst und die Tarifrunde für die Luftsicherheit.