Literatur : Echternach sucht Kinderbuchautor

Echternach () Bereits zum 19. Mal schreiben die Stadt Echternach und das Centra national de littérature in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Kulturministerium die Autorenresidenz „Struwwelpippi“ für den Frühsommer 2020 aus.

Der Buchautor wohnt in einem spätgotischen Patrizierhaus im Zentrum Echternachs und erhält 5000 Euro, eine Betreuung vor Ort und eine Reise- und Aufenthaltspauschale. Dafür besteht Teilnahmepflicht am kulturellen Leben der Stadt wie der Springprozession, die in dieser Zeit stattfindet. Außerdem soll der Autor zwei öffentliche Veranstaltungen sowie mehrere Lesungen an Luxemburger Schulen von Klasse 3 bis 10 halten.