Der König lädt ein Wer kommt aus Deutschland und Luxemburg zu Charles‘ Krönung?

Besonders viele Leute hat er überhaupt nicht eingeladen. Es haben ja auch nur 2.000 Leute Platz in der altehrwürdigen Westminster Abbey, wo seine Krönung vollzogen wird. Das klingt vielleicht nach großem Publikum, aber Charles ist ja schließlich auch der König, und bei seiner Mutter hatte der Hof zum gleichen Anlass noch über 7.000 Einladungen verteilt. Als Oberhaupt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und des Commonwealth ist er halt ein wichtiger Mann. Kein Wunder, dass auf der Gästeliste ganz schön was zusammenkommt. Erst recht, wenn man auch noch an die Familie denken muss, zum Beispiel die Verwandtschaft aus Deutschland.