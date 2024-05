Von der Kunst des Lebens und der Kunst des Salzens Léa Línster – eine kulinarische Botschafterin zwischen den Völkern

Wenn Luxemburg noch ein zusätzliches Weltkulturerbe bräuchte, dann wäre Léa Línsters Lamm-Rezept, mit dem sie als erste und bisher einzige Frau 1989 den renommierten „Bocuse d’Or“ gewonnen hatte, wohl der beste Anwärter. Zur inoffiziellen Koch-Weltmeisterschaft kochte sie sich mit Lamm im Kartoffelmantel, einer perfekten Braten-Jus und Saubohnen. C‘est ça, mehr braucht es nicht, um einen glanzvollen Auftritt hinzulegen. Und zumindest in Luxemburg ist ja unbestritten, dass die Kochkunst zur Kultur gehört, das sieht auch Léa (alle nennen sie so, es herrscht das Du) so.