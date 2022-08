Luxemburg : Lecker: Lust auf Bouneschlupp?

Halt, Stopp, Moment, bevor sich jemand beschwert: Ja, es gibt viele Arten, das Luxemburger Nationalgericht „Bouneschlupp“ zuzubereiten. Heißt: Je nach Zubereitungsform kann es anders aussehen als auf diesem Symbolfoto. Das Wichtigste: Es schmeckt! Foto: Getty Images/iStockphoto/ALLEKO

Luxemburg Hubert Glesener ist ehrlich: Am liebsten gehe er zu seinem Lieblingsitaliener in der Hauptstadt, aber der erfahrene Stadtführer betont: „Wer nach Luxemburg reist, der sollte natürlich unbedingt mal unser Nationalgericht probieren.“ Was der 68-Jährige meint, trägt den schönen Namen „Bouneschlupp“.

Der gemeine Saarländer wird nun sagen: „Moment mal ...“ Stimmt: Die traditionelle luxemburgische grüne Bohnensuppe mit Kartoffeln, Speck und Zwiebeln, auf die schwört auch die eine oder andere im Saarland oder auch in Lothringen.