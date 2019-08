Lexikon : Wat eng Fréd!

Nun hat sie begonnen, die größte Kirmes des Großherzogtums, die Schobermesse, lëtzebuergesch Schueberfouer. Bis zum 11. September wartet die 679. Auflage mit Action, Spaß, Neuheiten und allerlei Leckereien auf.

Kulinarisch gesehen geht es um eine lecker Wurscht, mat guddem Kéis a deftegem Speck ronderëm , also eine leckere Wurst (auch als Wuuscht oder Worscht bezeichnet), mit guten Käse und deftigem Speck rundherum. Das Problem dieser Wurst: sie auf dem Grill so zu drehen, dass weder zu viel Käse ausläuft noch der Speck zu labberig wird oder gar verbrennt. Da sich ein Unternehmen die Bezeichnung Blanne Jang gesichert hat, findet man auch den Begriff Wippercher am Speckemantel mat Kéisfëllung .

Weitere Alternative: d‘Mettwurscht, also eine Mettwurst. Auch hier das Problem für den Grillmeister: E Metti, so die Kurzbezeichnung des Klassikers, darf erst beim Verzehr aufplatzen. Hier noch einige weitere kulinarische Fouerklassiker: den Eisekuch, also Waffeln nach Luxemburger Art, Gromperekichelcher (Reibekuchen), Schappnougat (Scheibennougat) und Gebaackene Fesch (Backfisch). Letzterer ist für viele Luxemburger ein Muss: Es handelt sich dabei um einen in Bierhefe gebackenen Wittling, der mit Pommes frites, einem Bier oder einem trockenen Moselwein serviert wird.