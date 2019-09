Lexikon : Wat en Déier!

Wer im Luxemburgischen von einem Déier spricht, meint wohl nicht zwingend Tier, denn in der Bedeutung gibt es auch noch andere Optionen. Beispiel: ein viehartiger Mensch.

Wenn wir uns dem des Menschen wohl am nächsten stehenden Tier widmen, also dem Hund, so ist dies im Luxemburgischen der Hond, in der Verkleinerung Hëndchen.