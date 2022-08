Blaulicht : LKW steht an Luxemburger Tankstelle in Flammen (Fotos)

Foto: CGDIS Luxemburg 19 Bilder LKW brennt an Luxemburger Tankstelle

In Luxemburg ist am Mittwochabend ein Lastwagen an einer Tankstelle in Brand geraten. Was darüber bisher bekannt ist.

Nach Angaben des luxemburgischen Feuerwehr- und Rettungsdienstes CGDIS geriet kurz vor 17 Uhr ein mit Recyclingmaterial beladener Lastwagen in Brand, als der Fahrer an der Tankstelle am Potaschbierg Diesel tankte.

Dank eines schnellen und massiven Angriffs mit Schaummittel gelang es den rund 60 Feuerwehrleuten, den Brand zu löschen und eine Ausbreitung auf die restlichen Anlagen zu verhindern.