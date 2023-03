Betrug beim Lohn in Luxemburg : Vorsicht Betrug: Müssen Grenzgänger um ihr Gehalt fürchten?

EXTRA

Die Masche des sogenannten Lohnumleitungsbetrugs (englisch: payroll diversion scam) ist eine Art der Cyberkriminalität. Ziel der Kriminellen ist es, Lohnzahlungen eines Unternehmens auf ihre Konten umzuleiten. Dazu verschicken sie E-Mails an die Personalabteilungen von Unternehmen und imitieren die Identität der Mitarbeiter. Die notwendigen Daten sammeln die Kriminellen beispielsweise mit Phishing-Mails, in beruflichen Social-Media-Plattformen wie Linkedin oder über Internetseiten von Unternehmen. Laut einer FBI-Pressemitteilung von 2018 war die Betrugsmasche in den USA schon in diesem Jahr verbreitet. Dort waren demnach besonders das Bildungs-, das Gesundheitswesen und die kommerzielle Luftfahrt betroffen. Den Lohnumleitungsbetrug ordnen die Experten den sogenannten BEC-Attacken (Business Email Compomise), auch CEO Fraud genannt, zu. Bei solchen Attacken werden unter anderem gekaperte oder gefälschte E-Mail-Adressen für Betrugsdelikte in der Geschäftswelt eingesetzt. Das FBI schätzte 2020 den Schaden solcher Attacken in der US-Geschäftswelt auf zwei Milliarden Dollar.