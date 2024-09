Karriere ohne Krone Louis von Luxemburg: Der Prinz ohne Ambitionen auf den Thron

Prinz Louis wuchs in Luxemburg auf, umgeben von den Werten und der Tradition seiner Familie. Er ist das dritte von fünf Kindern und hat zwei ältere Brüder, Prinz Guillaume und Prinz Félix, eine jüngere Schwester, Prinzessin Alexandra, und einen jüngeren Bruder, Prinz Sébastien. Seine Schulzeit verbrachte er zunächst in Lorentzweiler, bevor er an der American School of Luxembourg seine Sekundarausbildung begann. Schon früh zeigte sich sein Interesse an sozialen und humanitären Themen, das sich während seiner Zeit am Collège Alpin Beau Soleil in der Schweiz weiter entwickelte, wo er 2005 sein Abitur machte. Eine prägende Erfahrung war seine Arbeit in Indien, wo er während der Ferien obdachlosen Kindern Unterricht in Englisch, Sport und Mathematik gab.