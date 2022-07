Lust auf Luxemburg Von Schengen bis Wasserbillig : Wasser und Wein an Luxemburgs Riviera

Luxemburg Von Schengen bis Wasserbillig: Die Luxemburger Moselregion trumpft mit Wanderungen durch die Weinberge, Radtouren, Wassersport und dem Besuch geschichtsträchtiger Winzerdörfer auf.

Genau dort wo Luxemburg, Lothringen und das Saarland aufeinandertreffen, liegt Schengen . Auf dem Moselschiff MS Marie-Astrid wurde 1985 das Schengen-Abkommen unterzeichnet, womit die Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union wegfielen. Direkt am Moselufer erinnern das „Europäische Museum“ und der „Place des Étoiles“ an dieses Kapitel europäischer Geschichte. Doch nicht nur Europa-Fans kommen hier auf ihre Kosten, auch für Wanderer ist das bekannte Moseldorf ein Muss. Einer der drei Luxemburger Premiumwege, „Schengen grenzenlos“ startet beim „Europäischen Museum“ und ist etwa acht Kilometer lang.

Weiter geht es nach Remich, der touristischsten Stadt im „Miselerland“. Ein Spaziergang durch die „Machergass, und „Rue St. Nicolas“ zeigt die historische Altstadt des Ortes. Bekannt ist Remich aber vor allem für die fast drei Kilometer lange Flanierpromenade direkt am Wasser. Unter Linden- und Kirschbäumen können Spaziergänger die vielen Schwäne und Gänse am Moselufer beobachten. Unterhalb der Brücke, die Remich mit dem saarländischen Nennig verbindet, legen regelmäßig Passagierschiffe ab. Für Kinder gibt es entlang der Uferpromenade eine Minigolfanlage und Karussells. Sehenswert ist dort außerdem der Bacchus-Springbrunnen des luxemburgischen Künstlers Wil Lofy. Direkt am Wasser reiht sich ein Restaurant und Café an das nächste. Für den kleinen Hunger bietet die „Boulangerie und Pâtisserie Mosella“ am Place du Marché süße und herzhafte Backwaren an und ist auch bei den Einheimischen beliebt.