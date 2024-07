Flottenerneuerung Luxair präsentiert neue Embraer-Jets und Boeings

Adlergleich blickt die Flugzeugschnauze Richtung Terminal am Luxemburger Flughafen Findel. Geht es nach der Fluggesellschaft Luxair, dann soll dieser neue Embraer-Jet E195-E2 Tech Eagle“ schon ab kommendem Jahr mehrmals täglich im Großherzogtum landen und schnellstmöglich wieder in die Lüfte steigen und nicht nur wie dieser Tage als Zwischenstopp zum Neugierigmachen. Denn die Luxair hat insgesamt vier dieser neuen Embraer-Jets gekauft, mit der Option auf insgesamt 13 Maschinen, doch erst ab Ende 2025 treten die ersten „Adler“ des brasilianischen Flugzeugherstellers dann erstmals ihren Dienst im Großherzogtum an. Offizieller Einzelpreis: 85,5 Millionen US-Dollar – pro Stück!