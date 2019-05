Luftverkehr : Luxair transportiert mehr Passagiere

Luxemburg Die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair hat im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Passagiere transportiert und damit elf Prozent mehr als 2017. Trotzdem machte die Gesellschaft ein Minus von rund zehn Millionen Euro, wie gestern bei der Bilanzpressekonferenz mitgeteilt worden ist.

Das Defizit liegt laut Luxair-Chef Adrien Ney vor allem an den den deutlich gestiegenen Kerosinkosten. Die Ausgaben seien in den vergangenen zweieinhalb Jahren um 257 Prozent gestiegen. Die Luxair-Gruppe, zu der auch unter anderem auch der Reiseveranstalter Luxair-Tours gehört, machte im vergangenen Jahr ein Plus von rund zwölf Millionen Euro. Die Gesellschaft konnte ihre Passagierzahl steigern, auch für Ziele, die aufgrund von Unruhen und Terroranschlägen eingebrochen waren, wie etwa Tunesien und Ägypten. Neben den gestiegenen Kosten macht Luxair die zunehmende Konkurrenz etwa durch Ryanair zu schaffen. Luxair stehe unter Druck und vor großen Herausforderungen, sagte Ney (ausführlicher Bericht folgt).