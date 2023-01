Elftägiges Filmfest im Großherzogtum : Offizielles Filmfestival des Großherzogtums startet im März

Der Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ von Volker Schlöndorff würdigt die Arbeit des australischen Forstwissenschaftlers und alternativen Nobelpreisträgers Tony Rinaudo. Foto: dpa/-

Luxemburg Das „Luxembourg City Film Festival“ zeigt dieses Mal unter anderem den ersten Dokumentarfilm von Volker Schlöndorff.

Das Luxemburger Filmfestival „Luxembourg City Film Festival“ startet erst in gut sechs Wochen, hat aber bereits einen kleinen Ausblick auf sein Programm gegeben. Das gilt vor allem für die Filmreihe außerhalb des Wettbewerbes.Dann wird in den Kinosälen des Großherzogtums Anfang März unter anderem „Der Waldmacher“ laufen – der erste Dokumentarfilm von Volker Schlöndorff.

In der Doku würdigt Schlöndorff die Arbeit des australischen Forstwissenschaftlers Tony Rinaudo, der den alternativen Nobelpreis, den Right Livelihood Award, erhalten hat. Rinaudo hat eine Technik entwickelt, bei der aus lebendigen Wurzeln von gefällten Bäumen Sprösslinge gezogen werden. So kämpft Rinaudo seit Jahrzehnten mit Kleinbauern in der Sahelzone gegen die Wüstenbildung.

In Deutschland lief der Film im vergangenen April in Programmkinos, der Sender Arte zeigte ihn Mitte November, in dessen Mediathek die Doku auch rund einen Monat zu sehen war. „Der Waldmacher“ wurde mit dem Gilde-Preis der Filmkunstmesse Leipzig als bester Dokumentarfilm 2022 geehrt.

Außerdem zeigt das Luxemburger Filmfestival „Ladybitch“ über sexuelle Belästigung in der Filmwelt von Marina Prados und Paula Knüpling. Der Film erhielt 2022 beim Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film. „Fashion Reimagined“ von Becky Hutner ist eine Dokumentation über die Londoner Modemacherin Amy Powney, die für Nachhaltigkeit einstehen will, und „Nous, Étudiants“ von Rafiki Fariala erzählt von jungen Studierenden zwischen Korruptionszwängen und Zukunftsträumen in Zentralafrika. Mehr zum Filmprogramm, und vor allem zum Wettbewerb, wollen die Organisatoren Anfang Februar bekanntgeben.

Dann wird auch eine Ausstellung mit Fotografien des US-amerikanischen Kult-Regisseurs David Lynch eröffnet, die während des Festivals stattfindet (wir berichteten). Ab Freitag, 10. Februar, zeigt das Kulturzentrum Cercle Cité im Zentrum von Luxemburg-Stadt die Ausstellung „Small Stories by David Lynch“. Bis 16. April sind bei freiem Eintritt 55 Fotografien in Schwarz-Weiß zu sehen, die Lynch 2014 in Paris aufgenommen hat. Zum Programm im Cercle Cité gehört die Vorführung von Kurzfilmen aus Lynchs Frühwerk.