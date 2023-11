Anti-Terror-Abteilung der Polizei ermittelt Munition und Zünder im Auto: 32-Jähriger aus Grevenmacher festgenommen

Der Mitteilung zufolge habe am vergangenen Sonntag, 29. Oktober, ein Zeuge in Grevenmacher-Potaschberg in einem geparkten Nutzfahrzeug Gewehrläufe wahrgenommen. Die Ermittler identifizierten daraufhin den Halter des Fahrzeugs und durchsuchten seine Wohnung sowie ein weiteres Auto des Verdächtigen. Umliegende Wohnungen wurden evakuiert, im Einsatz waren Sondereinheiten der Polizei. Während die Durchsuchung der Wohnung ergebnislos geblieben sei, fanden die Ermittler im Auto Munition und Zünder. Diese seien aufgrund ihrer Gefährlichkeit zerstört worden.