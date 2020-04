Coronavirus : Luxemburg: Ab Montag Maskenpflicht, wo kein Sicherheitsabstand eingehalten werden kann

Foto: dpa/Friso Gentsch

Luxemburg An Orten, an denen kein Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, muss ab Montag in Luxemburg eine Maske getragen werden. Das betrifft unter anderem das Einkaufen.



Im Großherzogtum gilt ab Montag eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit an Orten, wo zwei Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können. Dies gilt etwa beim Einkaufen, in öffentlichen Transportmitteln und in Banken.