„Kein besorgniserregender Zustand“ : Kleinkind in Luxemburg mit dem Affenpockenvirus infiziert

Kleinkind in Luxemburg mit dem Affenpockenvirus infiziert

Luxemburg Bei einem Kleinkind in Luxemburg ist eine Infektion mit dem Affenpockenvirus nachgewiesen worden. Die Kita, die das Kind besuchte, bleibt jedoch vorerst geöffnet.

Ein Kleinkind in Luxemburg ist mit dem Affenpockenvirus infiziert. Das teilt das luxemburgische Gesundheitsministerium am Mittwochabend mit.

Das Kind befinde in einem stabilen und nicht besorgniserregenden Zustand, erklärt die Behörde weiter. Es werde nun isoliert untergebracht. Am frühen Nachmittag besuchte die Behörde die Kindertagesstätte, die das Kind besuchte. Dabei wurde eine Kontaktnachverfolgung durchgeführt und die betroffenen Personen informiert. Um welche Kita es sich handelt, teilte die Behörde nicht mit.

Die betreffende Tagesstätte bleibt nach Angaben des Ministeriums in Betrieb, da „zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Kind Symptome aufweist“. Außerdem handelt es sich bei den Kindern und Erwachsenen, die Kontakt mit dem Kind hatten nicht um Personen, die gefährdet seien, einen schweren Verlauf zu entwickeln. „Dennoch wird die Gesundheitsinspektion täglich mit den Eltern und dem Personal des Heims in Kontakt bleiben, um jeden Beginn von Symptomen zu erkennen“, erklärt die Behörde.

Die Affenpocken sind eine Krankheit, die durch das Affenpockenvirus verursacht wird, das seit einigen Monaten in Europa zirkuliert. Am 23. Juli diesen Jahres erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Affenpocken zu einem international bedeutsamen Notfall der öffentlichen Gesundheit. Obwohl sich das Virus bislang vor allem innerhalb bestimmter Gemeinschaften verbreitet hat, kann die Infektion jeden Menschen treffen.