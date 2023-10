Von Eisklotz getroffen Tödlicher Unfall auf Weihnachtsmarkt in Luxemburg: Nach vier Jahren wird Anklage erhoben

Knapp vier Jahre nach einem tödlichen Eisskulptur-Unfall mit einem Kind auf dem Weihnachtsmarkt in Luxemburg-Stadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Sie richtet sich gegen neun Beschuldigte sowie eine juristische Person, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Luxemburg mit. Ein zweijähriger Junge war im November 2019 beim Einsturz eines Teils einer großen Eisskulptur von einem Eisblock getroffen und tödlich verletzt worden.