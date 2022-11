Unfall nahe der Grenze : Aus dem Auto geschleudert: 25-Jährige stirbt im luxemburgischen Berdorf

Berdorf Im Grenzgebiet zu Deutschland hat sich am Sonntag in Luxemburg ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Autofahrerin erlag ihren Verletzungen.

Im luxemburgischen Grenzgebiet zu Deutschland ist am Sonntagnachmittag eine 25-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei des Großherzogtums mit.

Die Frau war demnach gegen 17.40 Uhr in der Hammhafferstross im Ort Berdorf nahe Echternach unterwegs, als ihr Auto in den rechten Seitengraben rutschte und sich dort mehrmals überschlug. Die 25-Jährige wurde dabei aus ihrem Fahrzeug geschleudert und starb noch am Unfallort.