„Grundrechte müssen gewahrt werden“ Luxemburgs Außenminister kritisiert Asylbeschluss als teilweise unmenschlich

Luxemburg · Dass Flüchtlingsfamilien mit minderjährigen Kindern, die in die EU einwandern wollen, unter bestimmten Bedingungen in Asylzentren an den Außengrenzen festgehalten werden sollen, lehnt der luxemburgische Außenminister ab. Er hat auch noch weitere Kritik an den Beschlüssen der EU-Innenminister.

09.06.2023, 11:32 Uhr

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Foto: dpa Foto: dpa/Virginia Mayo

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kritisiert wesentliche Beschlüsse der EU-Innenminister zur Asylreform. Dass Minderjährige und ihre Familien nicht vom sogenannten Grenzverfahren ausgenommen sein sollen, sei für ihn „äußerst schwierig zu akzeptieren“, teilte Asselborn mit. „Europa wird an der Menschlichkeit gemessen, die es gegenüber den Schwächsten zeigt, und wir vermitteln kein humanitäres Bild, indem wir Kinder an unseren Außengrenzen festhalten.“