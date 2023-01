Luxemburg : An der Wincheringer Moselbrücke wird gebaut: Was das für den Verkehr und für die Pendler bedeutet

An der Wincheringer Moselbrücke wird gebaut: Was das für den Verkehr und für die Pendler bedeutet

Wincheringen/Wormeldingen Die luxemburgische Straßenbauverwaltung lässt die Brücke zwischen Wormeldingen und Wincheringen sanieren. Für Pendler wird die Fahrt zur Arbeit wohl spürbar länger dauern.

Während der Bauphase ist die Brücke nur in einer Richtung befahrbar. Und zwar von Wormeldingen in Luxemburg in Richtung Wincheringen in Deutschland. Für ein Wochenende wird die Brücke komplett gesperrt. Wann das genau sein wird, steht laut Ministerium noch nicht fest.