Nach starkem Comeback Luxemburg sucht nächste ESC-Teilnehmer – Bewerbungen aus dem Ausland möglich

RTL hat erklärt, wie eine Bewerbung für die Teilnahme beim ESC funktioniert. Wer beim Vorentscheid mitmachen will, muss am Stichtag 1. Januar 2025 mindestens 16 Jahre alt sein. Die potenziellen Teilnehmer müssen entweder die Staatsbürgerschaft von Luxemburg besitzen, drei Jahre am Stück in Luxemburg gelebt haben oder „in der Luxemburger Kulturszene verankert sein“. Falls sich eine Gruppe bewirbt, muss nur eine Person eine dieser Voraussetzungen erfüllen. Man kann sich also vorstellen, dass beispielsweise auch deutsche Sängerinnen und Sänger eine Chance haben.