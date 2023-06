Neue Billigflüge Wizz Air hebt nun auch vom Luxemburger Findel ab

Luxemburg · Mit der ungarischen Fluglinie Wizz Air geht nun die 14. Fluggesellschaft vom Lux Airport in Luxemburg in die Luft. Warum die Airline das Großherzogtum ausgewählt hat und welche Nischen das Unternehmen am Findel gefunden hat.

15.06.2023, 14:45 Uhr

Die schnell wachsende Billig-Airline Wizz Air fliegt nun auch zwei Ziele von Luxemburg aus an. (Symbolfoto) Foto: picture-alliance/ dpa/Jörg Carstensen

Mit 100 Direktflugzielen von nach eigenen Angaben 14 Fluggesellschaften hat der Luxemburger Flughafen Findel nun eine Auswahl, die nicht nur einige andere Flughäfen in den Schatten stellt. Die Auswahl ist laut Flughafen-Chef Alexander Flassak auch „größer als noch vor der Corona-Pandemie“, sagte er jüngst vor Journalisten.