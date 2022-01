Luxemburg : Nach Corona-Infektion von Großherzog Henri: Jetzt hat es den Thronfolger erwischt

Luxemburg Nur eine Woche war vergangen, seit der Großherzog positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dann musste nach einem Corona-Test auch sein ältester Sohn Guillaume in Isolation.

In der Corona-Pandemie erlebt das Großherzogtum Luxemburg aktuell eine schwierige Zeit. Die Zahl der Neuinfektionen schießt in die Höhe. Die 7-Tage-Inzidenz war zuletzt schon bei einem Wert von über 1600 angekommen. Neue Regelungen wie die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sollen helfen.

Corona-Test bei Guillaume von Luxemburg positiv

Großherzog Henri übte Aufgaben auch in Corona-Quarantäne aus

Was Guillaume Mut machen könnte, ist der Verlauf der Corona-Erkrankung bei seinem Vater. Auch Henri begab sich natürlich sofort in Isolation, konnte sich aber kurz darauf um die wichtigen Aufgaben eines Staatsoberhauptes kümmern. So führte er die Vereidigung der neuen Minister in der Regierung von Xavier Bettel durch - wenn auch per Videokonferenz. Die Nachricht vom positiven Corona-Test kam am 4. Januar. Für Henri steht also die Rückkehr aus der Isolation bevor.