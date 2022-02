Pandemie : Corona-Lage in Luxemburg hat sich deutlich gebessert - nur leichte Entspannung in Rheinland-Pfalz

Die Corona-Lage in Luxemburg entspannt sich weiterhin. Foto: Roland Morgen Foto: TV/vetter friedemann

Luxemburg Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg ist weiter deutlich zurückgegangen. Auch in Rheinland-Pfalz deutet sich eine langsame Entspannung an. In der Region wurden aber erneut viele Neuinfektionen registriert.