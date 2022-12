Vëlodukt : Die längste Radbrücke Europas endet auf beiden Seiten im radtechnischen Niemandsland

Hier soll die Verbindung mit dem Radweg PC8 entstehen, wobei die bis zu 100 Jahre alten Bäume an dieser Stelle genau wie in der Bessemer-Straße unangetastet bleiben. Foto: Editpress/Alain Rischard

Luxemburg Es ist schon etwas paradox: Da wird die längste Radbrücke Europas eingeweiht, doch ist sie nicht an das bestehende Radwegenetz angeschlossen. In Belval sind in den letzten Wochen hastig noch einige (fragwürdige) Radstreifen aufgemalt worden, während die Brücke auf der anderen Seite im radtechnischen Niemandsland endet. Ursachenforschung.