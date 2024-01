Eurovision Song Contest Luxemburg im ESC-Fieber: Die acht Finalisten im Überblick

Joel Marques (26) hat es 2023 bei der deutschen Castingshow „The Voice of Germany“ bis ins Halbfinale geschafft. Nach der Show kündigte er seinen Job als Erzieher, um sich komplett auf seine Musik zu konzentrieren. Anfangs Dezember erschien seine erste Single „Stranger“. Eigentlich wollte Joel Marques sich erst im kommenden Jahr für den LSC anmelden. Nun tritt er doch mit dem Titel „Believer“ an. In diesem Lied singt er darüber, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und niemals aufzugeben.