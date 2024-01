Europols Fahndungsliste Achtung, gefährlich! Diese Luxemburger werden wegen schwerer Straftaten gesucht

Die Polizei in Luxemburg verdächtigt Abdullah Khodor am 17. Dezember 2017 bei einem gewalttätigen Homejacking – der Diebstahl eines Autoschlüssels, wofür die Täter gewaltsam in die Wohnung einbrechen – mitgemacht zu haben. Er soll gemeinsam mit einem weiteren Täter eine Frau und ihre minderjährige Nichte in ihrem Haus in Gonderingen angegriffen und mit einem Messer bedroht haben.