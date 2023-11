Kunst in Luxemburg Auf dem Kirchberg in Luxemburg-Stadt: Drei Ausstellungen, zwei Gebäude, eine Anfahrt

„Sub umbra alarum“ Dieser Titel der neuen Ausstellung im Musée Dräi Eechelen auf dem Kirchberg in Luxemburg-Stadt geht nicht leicht von der Hand. Übersetzt heißt es so viel wie „Unter dem Schatten der Flügel“. Gemeint sind die Flügel des habsburgischen Adlers. Die haben im Fort Thüngen oberhalb des Grunds ihre Berechtigung. Denn das Fort wurde 1732 angelegt. In der Zeit, in der die Österreicher in Luxemburg das Sagen haben. Diese bauten zwischen 1716 und 1741 die Stadt weiter zur Festung aus. Womit das Thema der Ausstellung „Sub umbra alarum.“ umschrieben wäre.