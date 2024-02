Freeze Corleone in Luxemburg Eklat wegen Terror-Aussagen: Konzert von Skandal-Rapper verschoben

Die Präfektur Lille hatte erst am Mittwoch in einem Schnellverfahren ein Konzert des Rappers in der nordfranzösischen Stadt abgesagt. Der Grund: Insbesondere eine Anspielung auf das Attentat von Nizza in seinem Lied „Haaland“. Ein weiteres Konzert in Lyon am Samstag wurde ebenfalls abgesagt.

Rockhal-Direktor Oliver Toth bestätigt im Gespräch mit dem Tageblatt, dass die Entscheidung zur Absage des Konzerts in Luxemburg in „Übereinkunft mit dem Künstler“ getroffen worden sei. Er betont, im Zuge der Absagen in Frankreich müsse „das Gesamtbild“ in Betracht gezogen werden. Als der Künstler für ein Konzert in der Rockhal gebucht wurde, habe es in der Öffentlichkeit keine Diskussion über seine Texte gegeben.