Neuzüchtung Eine Rose für den kleinen Prinzen François

Rosen haben in Luxemburg eine große Tradition. Luxemburg galt während der Belle Époque und bis zum Ersten Weltkrieg als „Land der Rosen“ und noch heute pflegen die Lëtzebuerger Rousefrënn (Verein der Rosenfreunde) ihr öffentlich zugängliches Rosarium in Schloss Munsbach. Tausende Sorten, darunter um die 400 landeseigene Züchtungen, wurden in industriellem Umfang angebaut.