Großherzogtum : Feiertage in Luxemburg 2022: Alle Termine und der kuriose Grund für das Datum des Nationalfeiertags

Foto: Roland Morgen

Trier Luxemburg hat neben dem Nationalfeiertag noch einen weiteren Feiertag, zu dem es in Deutschland kein Gegenstück gibt. Die Gesamtzahl ist aber ähnlich wie in den meisten Bundesländern.

Im Großherzogtum Luxemburg gibt es 2022 elf gesetzliche Feiertage. Im Vergleich zu den Vorjahren bleibt damit alles wie gehabt. Viele der luxemburgischen Feiertage sind uns auch aus Deutschland bekannt, auch wenn hier nicht alle davon bundeseinheitlich als gesetzlicher Feiertag gelten

Eine gute Nachricht für alle Arbeitnehmer, die in Luxemburg beschäftigt sind: Fast alle Feiertage, die in Luxemburg gelten, fallen 2022 auf einen Werktag.

Feiertage in Luxemburg 2022

Neujahr: 1. Januar 2022 (Samstag)

Ostermontag: 18. April 2022 (Montag)

Tag der Arbeit: 1. Mai 2022 (Sonntag)

Europatag: 9. Mai 2022 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 26. Mai (Donnerstag)

Pfingstmontag: 6. Juni (Montag)

Großherzogsgeburtstag: 23. Juni (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt: 15. August (Montag)

Allerheiligen: 1. November (Dienstag)

Erster Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember (Sonntag)

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember (Montag)

Ein Nicht-Feiertag kann deutsche Grenzgänger kalt erwischen

Ein wichtiger Feiertag, der in Deutschland ganz selbstverständlich bundesweit gilt, fehlt in Luxemburg. Dort wird nämlich am Karfreitag, also dem Freitag vor Ostern, nicht allgemein frei gemacht. Da könnte ein Grenzgänger, der noch nicht so lange von Deutschland nach Luxemburg pendelt, schon mal durcheinander kommen.

Es handelt sich beim Karfreitag in Luxemburg lediglich um einen Bankfeiertag. Die Finanzinstitute führen an diesem Tag also keine Buchungen durch. Das entspricht auch der Regelung, die es im Großherzogtum für den 24. Dezember gibt.

In Deutschland ist ein Bankfeiertag übrigens auch nicht ungewöhnlich. Neben dem 24. Dezember gibt es ihn bei uns auch an Silvester.

Großherzogsgeburtstag: Kuriose Geschichte um das Datum des Nationalfeiertags

Der Nationalfeiertag in Luxemburg wird auch Großherzogsgeburtstag genannt. Es ist ein fester Feiertag mit dem Datum 23. Juni. Nun sollte man aber nicht glauben, es handelte sich dabei tatsächlich um den Geburtstag von Großherzog Henri. Dann müsste das Land nämlich am 16. April feiern. Die Geschichte hinter diesem Datum ist verworrener als es der Name vermuten lässt - und sie zeugt vor allem von einem gesunden Pragmatismus.

In Luxemburg hatte es Tradition, den Geburtstag des Regenten als Feiertag zu begehen. Doch es erschien wenig attraktiv, den Nationalfeiertag im Winter zu feiern, wenn das Geburtsdatum in diese Jahreszeit fiel. Deshalb wurde im Jahr 1961 (und zwar nicht zum ersten Mal) der Feiertag einfach in die wärmeren Monate verlegt. Unter Großherzogin Charlotte musste man nämlich im Januar feiern. Nach über 40 Jahren Regentschaft war es damit genug und die Festivitäten wurden um mehrere Monate verschoben. Dabei blieb es auch, als Jean kurz darauf Großherzog wurde. Verständlich, hatte er doch auch im Januar Geburtstag. Als Henri an der Reihe war, blieb der Feiertag weiter an diesem bewährten Platz.

Ob sich das noch einmal ändern wird? Wer weiß, in Luxemburg war man beim Thema Großherzogsgeburtstag bisher flexibel.

Auch 2022 feiert nur Luxemburg den Europatag

Wussten Sie eigentlich, dass der 9. Mai für EU-Bürger ein besonderes Datum ist? Es ist der Europatag der Europäischen Union, der an die Anfänger der Europäischen Einigung erinnert. Am 9. Mai 1950 stellte der französische Staatsmann Robert Schuman den Plan vor, der zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl führen sollte. Diese „Montanunion“ war eine Art Urgroßvater der heutigen EU. Eine starke wirtschaftliche Zusammenarbeit der früheren Kriegsgegner in Europa war, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ein geradezu revolutionäres Vorhaben. Der Schumann-Plan bereitete den Weg zu einem friedlichen Miteinander.