800 Fluggäste betroffen Zahlreiche Verspätungen am Luxemburger Flughafen

Aufgrund von Sicherheitsproblemen mussten am Freitagmorgen laut RTL-Informationen rund 800 Personen am Luxemburger Flughafen evakuiert werden. Alle Personen, die am Freitagmorgen bereits durch den Check-in waren, mussten dies wegen Probleme beim Sicherheitssystem ein zweites Mal machen. Dies habe dazu geführt, dass am frühen Morgen keine Flugzeuge am LuxAirport starten konnten, da die Fluggäste nicht an Bord konnten. Aufgrund dessen kam es zudem zu vielen Verspätungen.