Katastrophe 2002 : Trauriges Jubiläum: Flugzeugabsturz in Niederanven jährt sich zum 20. Mal

Foto: dpa/Boris Roessler

Vor 20 Jahren ereignete sich an diesem Tag das bislang schwerste Unglück in der Geschichte der Luxemburger Luftfahrt: Ein Flieger der Luxair stürzt über einem Feld in Niederanven ab. Von 22 Menschen an Bord überleben 20 die Katastrophe nicht.