Für alle zugänglich : Luxemburg führt als erstes Land öffentlichen und kostenlosen Musikunterricht ein

Luxemburg Die meisten Musik-, Sprechkunst- und Tanzunterrichte in den kommunalen Musikschulen Luxemburgs werden ab dem Schuljahr 2022/2023 kostenlos sein. Damit ist Luxemburg laut dem dortigen Bildungsministerium das erste Land, das diesen Schritt geht.

Kostenloser Musikunterricht soll allen Kindern und Jugendlichen die besten Zukunftschancen bieten

„Dieses Gesetz ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Bildungspolitik, die darauf abzielt, allen Kindern und Jugendlichen die besten Zukunftschancen zu bieten“, schreibt das Bildungsministerium am Dienstag in einer Pressemitteilung. Für Schüler unter 18 Jahren wird der Besuch des dreijährigen Erweckungsunterrichts („éveil“) bis zum Abschluss des ersten Zyklus (mindestens vier Jahre) kostenlos sein. Die Kostenfreiheit gilt für fast zwei Drittel der derzeit unterrichteten Kurse und umfasst einen Großteil der bestehenden Fächer. Damit werden mehr als zwei Drittel der Schüler erreicht.

Kursgebühren für Musik- und Tanz werden in Luxemburg gedeckelt

Die Gemeinden sollen auch weiterhin die Betriebskosten tragen. Aber: Sie sollen durch eine grundlegende Reform des Kofinanzierungsverfahrens und die Bereitstellung eines leistungsfähigen IT-Verwaltungsinstruments stärker bei ihren Aufgaben unterstützt werden. Der Staat wird die finanzielle Hilfe an die Gemeinden um mehr als 50 Prozent erhöhen. „Diese wird nicht mehr wie in der Vergangenheit gedeckelt, sondern jedes Jahr an die Anzahl der Schüler und die Unterrichtszeit in den Musikschulen angepasst“, schreibt das Bildungsministerium im Pressschreiben.