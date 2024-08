Ausgaben gestiegen Gehalt des Großherzogs steigt – aber die Bundespräsidenten kosten mehr

Unter den Monarchien in Europa ist keine kostspieliger als die Monarchie in Luxemburg. Mit dieser Rechnung überraschte im vergangenen Jahr die britische Zeitung The Guardian. Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern. Denn bei dieser Rechnung ging es darum, wie hoch die Kosten sind, wenn man sie pro Kopf auf die Einwohnerzahl umrechnet. Die geringe Größe katapultierte Luxemburg an die Spitze der Statistik. Nun sind die Ausgaben für den großherzoglichen Hof erneut gestiegen.