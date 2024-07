Arbeiten in Luxemburg Häufiger Homeoffice: Was Grenzgänger sich wünschen

Luxemburg · Auch wenn Grenzgänger nun 34 Tage steuerfrei aus dem heimischen Homeoffice in Deutschland arbeiten können, so sind viele dennoch noch nicht zufrieden. Was die Luxemburger Arbeitnehmerkammer zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz im Großherzogtum sagt.

22.07.2024 , 06:00 Uhr

Insgesamt wünschen sich Beschäftigte in Luxemburg mehr Arbeitszeit im Homeoffice, vor allem Grenzgängerinnen und Grenzgänger. (Symbolfoto) Foto: obs/Getty Images