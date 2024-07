Guillaume rückt nach Wichtige Änderung in Luxemburg: So bereitet Großherzog Henri seine Abdankung vor

Immerhin folgt nun der nächste Schritt zur Amtsübergabe. So teilt das Luxemburger Staatsministerium am Dienstagnachmittag mit, dass Erbgroßherzog Guillaume am 8. Oktober von seinem Vater Henri zum Lieutenant-Repräsentant ernannt werden soll. Nach der Unterzeichnung des großherzoglichen Ernennungsbeschlusses soll die Luxemburger Abgeordnetenkammer Prinz Guillaume vereidigen, so wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Der muss dann in der Chamber einen Eid auf die Einhaltung der Verfassung ablegen.