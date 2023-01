Luxus in Luxemburg : Mehr Glamour als bei Meghan? So viel sollen die Outfits der Großherzogin kosten

Maria Teresa an der Seite von Großherzog Henri. Foto: dpa/Harald Tittel

Luxemburg Bei einigen adligen Damen kommt es definitiv nicht auf den Preis an, wenn sie die neuen Kleider aussuchen. Das zeigt eine Statistik, in der erstmals auch Maria Teresa von Luxemburg auftaucht – und zwar ganz weit vorne.

Was glauben Sie, was die gekrönten Häupter der Welt für ein neues Outfit ausgeben? Was müsste ein Modestück wohl kosten, damit es für die vielen repräsentativen Pflichten angemessen ist? Falls Sie keinen blassen Schimmer haben, über welche Preiskategorie wir in der gehobenen Gesellschaft reden, ist das völlig normal. Denn ein Blick auf die Einkaufszettel zeigt, dass sich offenbar nicht einmal die Royals bei solchen Fragen einig sind.

Zum Glück gibt es die Expertinnen des Fachblogs „UFO No More“. Das UFO im Namen steht für ein „unidentifiziertes Fashion-Objekt“. Denn die Macherinnen dieser Seite berichten nicht einfach nur über Mode, sondern werfen speziell einen Blick auf die Garderobe des Adels. Sie finden heraus, von welchen Designern die vielen neuen Outfits der Königinnen, Prinzessinnen und anderen Royals stammen.

Großherzogin von Luxemburg schießt im Ranking nach oben

Schon seit 2017 entsteht aus diesen Recherchen auch eine jährliche Top-Liste. Der ist zu entnehmen, wie teuer die neuen Kleider, Schuhe, Hüte und andere Accessoires der Damen in diesem Jahr denn gewesen sind. Die Auswertung für 2022 zeigt einen überraschenden Neuzugang: Maria Teresa, die Großherzogin von Luxemburg, spielte bisher keine Rolle in den oberen Regionen der Liste. 2022 steht sie plötzlich auf Platz 5 und damit deutlich vor einigen ganz großen Promis der Adelswelt. Die Ehefrau des Großherzogs Henri von Luxemburg ist sogar knapp an Meghan, Duchess of Sussex, vorbei gezogen.

Hat man in Luxemburg nun also den Luxus nach oben geschraubt? Das könnte natürlich sein, aber vielleicht ist die Erklärung auch etwas einfacher. Die Rechnung von „UFO No More“ lautet, dass alle Modestücke, die Maria Teresa 2022 erstmals getragen hat, einen Wert von 134.493 Euro haben.

Zum Vergleich: Fürstin Charlène von Monaco liegt ganz vorne mit 739.541,52 Euro. Prinzessin Kate hatte demnach 217,310.46 Euro an neuen Klamotten am Leib, während Meghan auf 106.938,29 Euro kommt. Nicht mit eingerechnet ist natürlich alles, was bereits in früheren Jahren an den Royals zu sehen war. Man sollte aber auch beachten, wie sich diese Summen zusammensetzen.

So viele Neuheiten wie Maria Teresa hat fast niemand getragen

Was neben dem reinen Preis auffällt, ist die Anzahl der Stücke, die neu hinzugekommen sind. Fast 150 sollen es bei der Großherzogin von Luxemburg gewesen sein. Das ist beinahe der Spitzenplatz im Ranking, den wiederum Prinzessin Kate einnimmt.