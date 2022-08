Umleitung : Verkehr in Luxemburg: Wasserbillig wieder frei, A1 teils gesperrt

Luxemburg Gute und schlechte Nachrichten für alle, die am Wochenende aus Richtung Trier nach Luxemburg fahren. Wasserbillig ist wieder frei, auf der luxemburgischen A1 ist dagegen ein Teil gesperrt.

Fangen wir mit der guten Nachricht an. Die Arbeiten in Wasserbillig sind vorerst beendet, die Sperrung der Hauptstraße ist damit aufgehoben. Von Montag bis Freitag fanden dort Bauarbeiten statt. Die beliebten Tankstellen und die Grenzmärkte sind nun wieder aus allen Richtungen erreichbar, auch von Trier-Igel aus. Ein Umweg über die luxemburgische A1 ist nicht mehr notwendig. Sperrungen in Wasserbillig soll es erst wieder in der Woche ab dem 5. September für drei Tage geben.