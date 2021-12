Protest : Ausschreitungen bei Corona-Demo in Luxemburg: Wintermarkt muss schließen - Protestierende steuern Wohnsitz von Minister an (Fotos)

Ausschreitungen bei Corona-Demo in Luxemburg: Wintermarkt muss schließen - Protestierende steuern Wohnsitz von Minister an (Fotos)

Luxemburg Angekündigte Verschärfungen der Corona-Maßnahmen haben in Luxemburg-Stadt zu heftigen Protesten geführt. Aufgrund des Verhaltens der rund 2000 Demonstranten musste zuerst der Wintermarkt geschlossen werden. Später steuerten sie auch noch auf die Abgeordnetenkammer sowie den Wohnsitz des Staatsministers zu.

2000 Menschen haben am Samstag an zwei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Luxemburg-Stadt (in Glacis und Kinnekswiss) protestiert. Das teilt die luxemburgische Polizei mit, die mit einem größeren Aufgebot vor Ort war.