Polizei : Luxemburg: Protest gegen Corona-Regeln und Gegendemo angekündigt - Was bedeutet das für Passanten und Autofahrer?

Luxemburg Wenn Impfgegner erstmals auf Gegendemonstranten treffen könnten: In Luxemburg finden am Freitag gleich zwei Demos statt - für die Polizei eine besondere Situation. Wie sie sich darauf vorbereitet.

Das Neue an der ganzen Sache: Auf Instagram wurde von dem offenen Kollektiv Zentrum20 am 10. Januar in einem Post zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Es handelt sich hierbei um den ersten Gegenprotest in Luxemburg. Ziel ist es, die „Marche blanche“ für kurze Zeit zu blockieren – um damit „ein Zeichen gegen Verschwörungstheorien und Antisemitismus zu setzen“, so Zentrum20. Bei dem Protest handelt es sich allerdings um eine nicht angemeldete Versammlung. Die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer, hat dem Tageblatt dies am Dienstagnachmittag bestätigt.