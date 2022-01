Atomkraft : Luxemburg klagt gegen Atom-Pläne

Luxemburg Gemeinsam mit Österreich will Luxemburg gegen die Pläne der EU-Kommission klagen, Atomenergie als nachhaltig einzustufen. Die Schweicher SPD-Europa-Politikerin Katarina Barley kritisiert ebenfalls das Vorhaben.

Die luxemburgische Umweltministerin Carole Dieschbourg kündigte an, Luxemburg werde „alles in seiner Macht Stehende tun, diese Entscheidung zu blockieren und Greenwashing zu vermeiden“. Die Pläne der EU-Kommission sehen vor, dass Investitionen in neue Atomkraftwerke als nachhaltig klassifiziert werden können, wenn die Anlagen unter anderem neuesten Technik-Standards entsprechen und ein konkreter Plan für eine Entsorgungsanlage für hoch radioaktive Abfälle spätestens 2050 vorgelegt wird. Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen insbesondere auf Wunsch Deutschlands ebenfalls als nachhaltig eingestuft werden können. Luxemburgs Energieminister Claude Turmes kritisiert, Atomkraftwerke seien nicht nachhaltig, sie erforderten jahrzehntelange Bauzeit, seien „gefährlich und viel teurer als erneuerbare Energien“. Er kündigte an, „mit unseren europäischen Verbündeten, wie den Regierungen von Berlin und Wien“ das weitere Vorgehen auszuloten.